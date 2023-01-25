رئيس مياه القناة يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الشركة بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اصطفاف سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة ، للوقوف على استعدادات القطاع لموسم الشتاء والأمطار.

اطمأن رئيس الشركة على مدى الجاهزية لمجابهة نوات موسم الشتاء ، حيث تمت مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش ، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة ، والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة العاملين على تلك المعدات، موجهًا بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار الشركة فى تنفيذ خطتها لمواجهة موسم الشتاء والامطار ، حيث تم الانتهاء من اعمال التطهير لشنايش الامطار بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظات القناة الثلاثة، بالإضافة الي التأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحى، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث.

وأكد رئيس الشركة على تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت ممكن.