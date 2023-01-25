مقتل فتى فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم شعفاط بالقدس

أ ش أ

قُتل فتى فلسطيني (17 عاما)، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالصدر في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة؛ ليرتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 20 قتيلا بينهم 5 أطفال (أقل من 18 عاما).



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائلي اعتدت على الفتى بعد إصابته، حيث قاموا بتمزيق ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز عناتا الطبي، والذي نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى المستشفى، كما اعتدى الجنود على المسعفين.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الفتى عقب نقله إلى المستشفى، ورفضت تسليمه لعائلته.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم مقتل شاب (20 عاما) من مخيم جنين، برصاص الاحتلال، قرب قرية جيت شرق قلقيلية، ولا يزال جثمانه محتجزا.