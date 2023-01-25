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مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة واستشهاد ضابط بكفر الشيخ

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:45 ص
مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة واستشهاد ضابط بكفر الشيخ حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة "صادر بشأنه ضبط وإحضار فى قضية إتجار بالمواد المخدرة والتى سبق ضبط والدة وعمه فيها وبحوزتهما كميات من مخدرى "الحشيش –الهيروين") بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما نتج عنه مقتله، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).. وأسفر التعامل عن إستشهاد النقيب/ أحمد ياسر توفيق على  - من قوة مديرية أمن كفر الشيخ.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

الداخلية

حوادث

مقتل عنصر اجرامي

حملة امنيه

مداهمة



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