معهد الفلك: زلزال البحر المتوسط على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد.. صور

كتب محمود راغب

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط التى شعر بها المواطنين بجمهورية مصر العربية ، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 2023/01/25 هزة أرضية علي بعد 502 كيلومتر شمال رشيد وكانت بياناتها كالتالى: تاريخ الحدوث: 2023/01/25 وقت الحدوث : 02:37:03 مساءً بالتوقيت المحلي القوة: 5.87 درجة علي مقياس ريختر خط العرض: 35.73 شمالا خط الطول : 28.89 شرقا العمق: 3.64 كم وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات



خريطة توضح موقع زلزال شرق البحر المتوسط



زلزال شرق البحر المتوسط



بيان الزلزال وتعمل وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.