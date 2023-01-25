ختام امتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف.. وانطلاق أعمال التقدير غدا

بنى سويف هانى فتحى

. اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، والتى اختتمت " اليوم الأربعاء " بمادة الجبر، والجبر والإحصاء للمدارس الرياضية، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 61 ألف طالبًا وطالبة أمام 308 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع ختام امتحانات الفصل الأول، لطلاب الصف الثانى الثانوى فى مادة تطبيقات رياضيات لشعبة العلمى والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية

جاء ذلك خلال تواصل مع محمد عبد التواب، وكيل وزارة التعليم مع المحافظ "د. محمد هانى غنيم "، حيث أشار وكيل الوزارة متابعته لختام أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، والتى جرى عقدها فى الفترة من 18 إلى 25 يناير الجارى، مؤكدًا بأن الطلاب انتظموا فى مقار اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أى مشكلات.

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات، سوف تبدأ اعتبارًا من باكر الخميس فى جميع المواد فى القطاعين " أ ، ب"، حيث يشمل القطاع " أ"إدارات ( بنى سويف، ببا، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالى 31 ألف طالبا وطالبة والقطاع " ب"، ويضم إدارات ( الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن ) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالى طلاب 30 ألف طالبا وطالبة.