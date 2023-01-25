محافظ الدقهلية يبحث مع مساعد وزير الرى تفعيل الكيانات الاقتصادية

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الري، والمهندس محمود عنان رئيس قطاع الرصد والاتصالات والأملاك بوزارة الري، لبحث تفعيل الكيانات الاقتصادية واستغلال اصول الري الغير مستغلة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري، و سامح الجنايني مدير عام الاتصال السياسي بمديرية الري بالدقهلية .

وأكد " المحافظ " علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الكيانات الاقتصادية والأصول غير المستغلة لكافة المملوكة لكافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية موارد الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين .

وأشار " مختار " الي أن الدقهلية محافظة كبيرة تتمتع برقعه زراعية وفيرة تبلغ مساحتها 640 الف فدان وتتميز بإنتاج المحاصيل بكافة أنواعها بنسبة تتراوح من 26% الي 5 % حيث تتميز بإنتاج محصول الأرز والقطن والبنجر والصوب الزراعية .

كما أكد " المحافظ " علي أن هناك تعاون مشترك بين محافظة الدقهليه، ووزارة الري في كافة المشروعات من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير مياه الري للمزارعين .

والجدير بالذكر أن الدقهلية تعد مزرعة مصر الأولى حيث تبلغ المساحة المنزرعة بها 642339 فداناً تمثل (8.3%) من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية وتنتج (13%) من محصول القطن ؛ (26%) من محصول الأرز ؛ (10%) من محصول القمح ؛ (5%) من محصول الذرة الشامية كما حققت معدلات إنتاج عالية في المحاصيل الرئيسية تفوق المعدلات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة من خلال إنشاء مشروعات خدمية تنمي موارد الدولة وتلبي احتياجات المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن . وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري .