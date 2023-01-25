مصرع الأب واثنين من أولاده وإصابة زوجته اختناقا بتسرب غاز فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي أب واثنين من أطفاله مصرعهما، وأصيب الأم مساء اليوم الأربعاء، خنقًا بتسرب غاز في منزلهم بقرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقل الأب وأطفاله الإثنين لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بادعاء تسرب غاز في منزل بقرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع أب واثنين من أطفاله وإصابة الأم ووجه على الفور بسرعة نقل الجثث الثلاثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجقث الثلاثة، وهم الاب ويدعي أحمد.ع.س 36 سنة، عامل، وأطفاله "سليم" سنتين، أدم خمس سنوات، وتم ايداعهما بمشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابه العامة.

وتبين أن الأم وتدعي أسماء رمضان سيد 30سنة مصابة هبوط حاد، وتم نقلها لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة.