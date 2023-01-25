محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البسبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران ال47، للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضة تتراوح من 20% الى 30 %.

بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجاريه، ويضم المعرض 40 جناح للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار يضم كافة أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات، وبحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، وعدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين، وأهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض اهلا رمضان علي مستوي محافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

وتفقد " المحافظ " المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضه والتقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمئن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبه الاسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى،كما وجه محافظ كفر الشيخ العارضين بالمزيد من التخفيضات.

ووجه نور الدين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالاسعار المعلنة طول مدة المعرض، مشيراً إلى أنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان بفوه والحامول وبلطيم وسيدي غازي وسيدي سالم، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين و الغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة ، مشيرا إلي أنه تم اليوم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، جاري افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع القادم .

ووجه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض ، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ووجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بافتتاح المعارض بكل المدن بالمحافظة، تحت شعار معا من اجل المستهلك بمشاركة الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص، تنفيذ لقرار مجلس إدارة الغرفة بالتبكير في إقامة معارض أهلا رمضان في إطار دور الغرفة المجتمعي تجاه محافظة كفرالشيخ، ويشارك في المعرض شركة الدلتا للسكر رائدة صناعة السكر في مصر والشرق الأوسط ويباع سعر كيلو السكر المعبأ زنة كيلو جرام ب 14.5 جنيه ويوفر المعارض الزيوت واللحوم البلدية والأجبان والأرز والمكرونة والدقيق ومختلف السلع الغذائية التي تهم الأسرة .



محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض اهلا رمضان



متابع ة توفير اللحوم



محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض اهلا رمضان



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