محافظ كفر الشيخ يشارك فى تشييع جثمان شهيد الشرطة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شيع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ جثمان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق، 26 عامًا، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لاستشهاده خلال مداهمة جنائية، فجر اليوم الأربعاء، بقرية أبو أحمد التابعة لمركز سيدي سالم، وسط تواجد الآلاف من المشيعين، والذين رددوا "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد القرية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشرطية بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والآلاف من أهالى كفر الشيخ.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص التعازي لأسرة الشهيد، ولمديرية أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية، والنائب علي أبو أحمد عضو مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وداعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وأعلن محافظ كفر الشيخ عن إلغاء الاحتفال بعيد الشرطة، الذى كان مقررا بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، كما قررت مديرية الأمن إلغاء تواجدهم بالشوارع لتوزيع الورود والهدايا على المواطنين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة.