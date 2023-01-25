محافظ بورسعيد يهنئ رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ71 لعيدهم.. صور

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى بمقر قوات أمن بورسعيد، جاء ذلك خلال زيارته التى قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، وكان فى استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مدحت عبد الرحيم.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رجال وأفراد الشرطة، وذلك بمناسبة الذكرى ال71 لعيد الشرطة المصرية، وأشاد المحافظ بالدور والمجهود الكبيرة لرجال الشرطة فى فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون.

وأضاف المحافظ، أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار للحفاظ على أمن المواطنين، مشيرًا إلى أن الشرطة تلعب دورًا كبيرًا فى المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

وفى نهاية الزيارة، تم تسليم درع المحافظة للواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، تقديرا للجهود المتواصلة لرجال الشرطة.

وفى سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد على أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بحروف من نور فى تاريخ مصر المشرف، وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة فى حماية أمن الوطن الداخلى، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدى لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التى يقدمها رجال الشرطة جنبا إلى جنب رجال الجيش المصرى العظيم فى تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.