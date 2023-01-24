محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان".. صور

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" ببازار بورسعيد الجديد، والذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

تفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، مُطلعًا على أسعار السلع وجودتها وكمياتها، مشيدًا بمحتويات المعرض وما لمسه من وجود تخفيضات حقيقية وملموسة على أسعار السلع، وموجهًا الشكر للغرفة التجارية ببورسعيد ممثلة في محمد سعده، رئيس الغرفة، على جهدهم وتعاونهم في إقامة معرض "أهلا رمضان" بهذا المظهر الحضاري المشرف.

وعزفت إحدى فرق "السمسمية" عدد من الأغاني الوطنية وأغاني التراث البورسعيدي في أجواء من الفرحة والسعادة بين العارضين وزوار المعرض.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة الرقابة المستمرة على المعرض، مؤكدًا أنه سيتابع المعرض بصفة يومية للتأكد من تحقيق الهدف منه في تلبية كافة احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق.

ووجه رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده وتعاونه المثمر في إقامة معرض "أهلا رمضان"، لافتا إلى أن المعرض يتم تنظيمه للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة، التى تحملت تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين مع التشديد على الجودة العالية للسلع وتوافرها بكميات وفيرة طوال فترة إقامة المعرض.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، لافتا أن المعرض سيستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسيوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة فى البازار، كما يتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.