محافظ الوادى الجديد يُطلق مبادرات زراعية جديدة بمنطقة مفيض باريس

كما أعلن عن السماح بزراعة الأرز في محيط مفيض باريس بفترة سماح لمدة عام للراغبين من أبناء المحافظة، مع توفير التقاوي بأسعار مخفضة مع بداية الموسم بالتعاون مع وزارة الزراعة، مُؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استجابةً لمطالب المزارعين في ظل حظر زراعات الأرز بنطاق المحافظة حفاظًا على الخزّان الجوفي.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن نجاح جهودها فى إضافة محور جديد للتنمية الزراعية والجذب السكانى بمنطقة مفيض توشكى باريس والذى يحتوى على بحيرة مياه عذبة على مساحة 450 كيلومترا مربعا بطول 30 كيلومترا وعرض 15 كيلومترا وتحتوى على 27 مليار متر مكعب من المياه، وجرى وضع خطة لاستغلالها في الزراعة وإنتاج الثروة السمكية، وأجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، جولة تفقدية بموقع بحيرات مفيض توشكي، يرافقه فريق بحثي من التنفيذيين المتخصصين والمستثمرين وذلك لاستطلاع الموقف على الطبيعة لبحث الاستغلال الأمثل لمياه المفيض وتوصيل مياه البحيرات للأراضي الصالحة للزراعة بمحيطها.

ووجه الزملوط، بعرض دراسة وافية عن التربة بالمنطقة وأنسب المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها، ودراسة عمق المياه بالبحيرات وأنسب وسائل توصيلها للأراضي المجاورة، وشق وتمهيد الطريق الواصل لموقع البحيرات وذلك لاستغلال المنطقة تنمويًا وفتح آفاق جديدة للاستثمار بها والحفاظ على مياه البحيرات بدلاََ من تعرضها للبخر دون طائل.