اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 03:37 م
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محافظ المنوفية ينهى التعاقد مع مسئول بيع لحوم لبيعه بأزيد من السعر المعلن

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:39 م
محافظ المنوفية ينهى التعاقد مع مسئول بيع لحوم لبيعه بأزيد من السعر المعلن جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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قرر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنهاء تعاقد مسئول منفذ بيع اللحوم الطازجة التابع لمديرية الزراعة بشبين الكوم، وإحالة اللجنة المسئولة عن متابعة الأسعار والجودة للشئون القانونية لتقصيرهم فى أداء واجبهم الوظيفى، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة للمنفذ الكائن أمام كوبرى مبارك بحى شرق للتأكد من الالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة بقوائم الأسعار والاطمئنان على مستوى جودة المنتجات المعروضة.

 

وخلال تفقده، أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع أحد المواطنين استفسر فيه عن جودة اللحوم وأسعارها، وبسؤاله تلاحظ قيام مسئول المنفذ بالبيع بأزيد من السعر المعلن من (160 إلى 170) للكيلو الواحد بالمخالفة للسعر المقرر، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع رئيس حى شرق بالتواجد اليومى والمتابعة الدورية للمنفذ لإحكام الرقابة ومراجعة كافة الأسعار والتشديد بالالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعهم من الاستغلال.

 

وأكد محافظ المنوفية استمرار جولاته المفاجئة بكافة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطق المراكز والمدن للتأكد من منظومة الأسعار وتوافر جميع السلع الأساسية والإحتياجات الضرورية وإتاحتها بصفة مستمرة للمواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الزراعة فى التوسع لإقامة المزيد من المنافذ والشوادر لضمان تلبية متطلبات واحتياجات أهالى المحافظة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

إنهاء التعاقد

منفذ الزراعة



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