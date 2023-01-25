محافظ الدقهلية يكلف التضامن بعمل سقف وفرش منزل سيدة لتوفير حياة كريمة لها

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإحدي المواطنات من قرية الطيبة بمركز نبروه، والتي استقبلها "محافظ الدقهلية" بمكتبه اليوم بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، واستمع "مختار" لمطالبها واحتياجاتها، وقرر علي الفور توفير أجهزة منزلية تشمل غسالة وثلاجة وبوتاجاز وسرير بمشتملات فرشه بالكامل وبطاطين، لها وأسرتها ووجه لسرعة توفير المواد التموينية والغذائية، تكفي الأسرة لمدة ثلاثة شهور، ووجه "مختار" المهندس خالد جلال، مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة لتوفير سيارة نصف نقل من إدارة المركبات بالمحافظة لتوصيلها لمنزلها بقرية الطيبة، ووجه "مختار" للتنسيق الكامل مع إحدى الجمعيات الأهلية لتنفيذ أعمال تسقيف منزلها ورفع كفاءته لتوفير حياة كريمة لها.

وفي ذات السياق أكد "مختار" علي أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والتى يضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.