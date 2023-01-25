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محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:12 ص
محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة وأجهزتها التنفيذية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم فيها بأسمى معاني التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الـ71 لعيد الشرطة المصرية، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

 

وأشار محافظ الجيزة، خلال برقيته الى إن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هو ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعياً الله عز وجل أن يوفق سيادته لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء وللحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

 

وأرسل محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وقيادات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، مقدماً التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

 

وقدم محافظ الجيزة، خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بمناسبة تلك الذكرى، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء.


عيد الشرطة

ثورة 25 يناير

محافظ الجيزة

الجيزة



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