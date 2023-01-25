مجموعة شبابية تنظم معرض ملابس يضم آلاف القطع للأسر الأكثر احتياجا بقنا

قنا - صابر سعيد

الخير باق إلى يوم الدين وبسواعد الشباب يرتقي مجتمعاتهم والقرى والمدن التي يعيشون فيها، فمنذ سنوات قرر الفريق الشبابي بقرية المحروسة في محافظة قنا التطوع لمساعدة المحتاجين خلال العام من خلال إطلاق الحملات التي تساهم في توفير الكساء عن طريق إقامة معارض حتي توفر للمحتاجين من أهالي القرية ما يحتاجونه، بالإضافة إلي الأنشطة الأخرى والمعارض المتنوعة التي تعقد من قبل المتطوعين.

ورغم التحاق عدد منهم بكليات القمة إلا أن الفريق فضل استكمال العمل التطوعي بالكامل من أجل الارتقاء بالقرية وبشبابها، وإظهار كل ما هو جميل بالقرية والتعاون فيما بينهم، ويضم الفريق شباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، كما يقوم بتنظيم الفعاليات المختلفة داخل القرية ومنها فعالية تجهيز معرض ملابس يضم آلاف القطع من الملابس التي توزع على المحتاجين بحسب اختياراتهم وكذلك يفتح المعرض ذراعيه للجميع من دون المحتاجين أيضًا بأسعار رمزية تعود في النهاية إلي أنشطة أخرى تخدم الفئة الأكثر احتياجا.

وقال عبد الرحمن محمد، طالب بكلية الطب، إن مجموعة شباب بالقرية تجمعوا في الخير والبدء في مبادرات تربوية وتعليمية واجتماعية وجميعها تطوعية من الشباب والفتيات ومن ضمن المبادرات مبادرة حملة كساء الشتاء بالمحروسة عن طريق تجميع الملابس المستعملة والجديدة من الأهالي والمتبرعين بالقرية ثم البدء في التجميع والفرز ووضعها في أكياس وعرضها من خلال معرض للمحتاجين.

وأوضح عبد الرحمن، أن المعرض يضم آلاف القطع من الملابس التي تكون متاحة للجميع بسعر رمزي ويتبرع الفريق بالمبلغ بشكل كامل للمحتاجين، وبداية المعرض كانت منذ فترة طويلة من أحد الأعضاء ونظم الفريق معرض أول وجاري التجهيز للمعرض الثاني بالقرية قريبا بعد الانتهاء من تجهيز جميع الملابس المتواجدة لدى الفريق.

وأشار محمود السيد، متطوع بالفريق، إلى أن بداية الفكرة كانت بسيطة وأطلق عليها قبس حتي وصلت إلى الجميع من خلال المبادرات التي تنظمها للأهالي والمحتاجين والتعاون بين الجميع، لافتًا أنه تم افتتاح معرض في الفترة الماضية للمحتاجين وجاري التجهيز في معرض آخر، ودور المتطوعين هو تجميع الملابس من الأهالي وفرزها وغسلها والكي ثم عرضها في المعرض.

وتابع السيد، أن مراحل تجهيز الملابس يشارك فيها متطوعات أيضًا من الفريق يقومون بفرز الملابس في أحد الأماكن المعينة وغسلها والكي ثم وضعها في أكياس بلاستيك بحسب جودة الملابس وأغلبها ملابس بجودة ممتازة وهناك ملابس جديدة أيضًا ثم عرضها من خلال المعرض للجميع والمحتاجين، مضيفًا أن على الجميع التكاتف لمساعدة بلدنا.



أحذية داخل المعرض



تجهيز الملابس قبل العرض



تجهيز الملابس للمعرض



مجموعة ملابس



معرض سابق للمبادرة



معرض ملابس فريق قبس



ملابس داخل المعرض_1



ملابس معرض كساء الشتاء



وضع الملابس في أكياس بلاستيك