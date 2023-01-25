مجلس جامعة بنها يعتمد تدشين الخطة الاستراتيجية والبحثية للجامعة 2023 – 2030

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد مجلس جامعة بنها، فى اجتماعه مساء اليوم، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، الخطط الاستراتيجية، والبحثية الجديدة للجامعة 2023 – 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعه بنها، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة تعد وثيقة حية تجسد رؤية الجامعة لسنوات قادمة وثمرة اجتماعات ومشاورات مكثفة تعكس طموحات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمجتمع المحيط، حيث تشكل خارطة طريق مستقبلية لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها التى تتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطة البحثية الجديدة للجامعة أيضا 2023 - 2030 جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخدمة ودعم المشروعات القومية، مؤكدًا أن جامعة بنها تسعى دائما لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر فى تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وخلال الجلسة وجه الدكتور جمال سوسة، الشكر لفريق العمل فى الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجى وقطاعات الجامعة المختلفة على جهودهم فى إعداد الخطتين، كما وجه الشكر لمنسوبى الجامعة من أبنائها المهرة والمخلصين والشركاء الاستراتيجيين الداعمين لها، ونسأل الله أن يوفقنا لتفعيل هذه الخطط وخلق حراك تنافسى بين منسوبى الجامعة للوصول إلى ما تصبو إليه جامعتنا ومصرنا الغالية.