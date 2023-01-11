علوم الفضاء: شتاء هذا العام قارص البرودة بسبب الدوامات القطبية

كتب - محمد شعلان

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن زيادة نسب المنخفضات الجوية يتسبب في شتاء أكثر برودة، مشددًا على أن الشتاء سيكون قارص البرودة والسبب في الدوامات القطبية، والدول القريبة من خط الاستواء الأكثر تضررًا من انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف علاء النهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التغيرات المناخية أثرت بصورة كبيرة على الطقس، مؤكدًا أن التوقع بالأمطار ودرجات الحرارة في ظل التغيرات المناخية بات صعبًا جدًا، إذ ان عملية التوقعات لا تتم إلا في خلال ساعات.

وتابع: "الشتاء أصبح قصير المدة أمام طول فترة الصيف، وهذا بسبب التغيرات المناخية"، مؤكدًا أن الشتاء هذا العام سيكون قارص البرودة بسبب المنخفض الجوي، وخط المطر تحرك شمال سد النهضة وهناك توقع بسقوط الأمطار على جنوب مصر والسودان.

وفي مصر، بعد موجة الطقس غير المستقر التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، تشهد البلاد استقرارا نسبيا فى الأحوال الجوية، حيث تتلاشى فرص الأمطار على أغلب الأنحاء وتستمر على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من الوجه البحرى .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط رياح وفرص لسقوط الأمطار علي غرب البلاد ، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار علي كل من (السلوم ومطروح والإسكندرية وما بينهما من مدن).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تبقي الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء والعظمي علي القاهرة اليوم (19 درجة).