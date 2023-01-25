اليوم السابع
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ما لا تعرفه عن قناطر زفتى.. من الآثار المعمارية الفريدة

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:00 ص
ما لا تعرفه عن قناطر زفتى.. من الآثار المعمارية الفريدة قناطر زفتى
كتبت أسماء نصار

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"قناطر زفتي" تم الانتهاء من إنشائها فى 7 مارس من عام 1902، فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى وأعيد تجديدها عام 1954، والتي من شانها التحكم في منسوب النهر شمالاً ولا زالت تعمل حتى الآن، و تؤدي دورًا حيويًا في منظومة الرى.
 
ويوجد العديد من القناطر التي تم بنائها على إمتداد نهر النيل وفروعه، حيث يوجد عشر قناطر رئيسية هي ذات الأهمية الكبرى والأشهر من بين جميع القناطر.
 

وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات لا تعرفها عن قناطر زفتى.

 
1- تم بناؤها عام 1902، وأعيد تجديدها عام 1954.
 
2- يطلق عليها دهتورة نسبة إلى القرية التى تقع فيها والموجودة في أعماق الدلتا و تحديدا في مديرية الغربية علي بعد كيلومتر واحد من مدينة زفتي .
 
3- تتكون من 50 فتحة.
 
4- تعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر.
 
5- تحتفظ بطابعها الجميل وبعض استراحات الأجانب المنتشرة في مدخلها و المبنية علي الطراز.
 
6- تقوم بتوفير مياه الري لمساحة تصل إلى مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط، والذي يوصل المياه إلى 4 محافظات هي الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط.
 
7- تعتبر المصدر الأساسي لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام من الغرب إلى الشرق.

قناطر زفتى

زفتى

الخديوى عباس الثانى

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