لماذا تزداد نوبات الصداع النصفى سوءًا في الشتاء؟ طرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

الصداع النصفى أحد أكثر اضطرابات الصداع شيوعًا، والذي غالبًا ما يسبب ألمًا نابضًا في جانب واحد من الرأس، بالإضافة إلى أعراض أخرى محتملة، والتي يمكن أن تشمل الحساسية للضوء والأصوات، والغثيان، والاضطرابات البصرية أو الحسية أو الكلامية، في هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة نوبات الصداع النصفى سوءاً في الشتاء، بحسب موقع " self".

هناك عدة أسباب قد تجعلك تلاحظ المزيد من آلام الرأس والصداع خلال فصل الشتاء.

يواجه العديد من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي محفزات يمكن أن تؤدي إلى حدوث نوبات، يمكن أن تكون التغيرات المرتبطة بالطقس أيضًا من مسببات الصداع النصفي، وفقًا لمايو كلينك يتضمن ذلك الهواء الجاف والبرد القارس والرياح أو الطقس العاصف.

قد تتسبب التغيرات في الطقس - وتضاؤل ساعات ضوء الشمس التي تأتي مع فصل الشتاء - أيضًا سبب في حدوث خلل في المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين ، ويمكن أن يساهم ذلك في الواقع في نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.

التغييرات في بيئة الشخص والتغيير في الروتين اليومي ، والتغيير في مستويات التوتر يمكن أن تكون كلها عوامل محتملة للصداع النصفي.

الوقاية من نوبات الصداع النصفى فى الشتاء

ابتعد عن المحفزات

الخطوة الأولى هي تحديد المحفزات ووضع خطة وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك"، يمكن أن تكون مجلة الأعراض مفيدة للغاية: يمكن أن تساعدك على تحديد ما أنت حساس تجاهه ومساعدة طبيبك على فهم الصداع أو نوبات الصداع النصفي بشكل أفضل.

تتبع التاريخ والوقت الذي يبدأ فيه كل صداع ومدة استمرار كل مرحلة من مراحل الصداع، وأعراضك المحددة (بما في ذلك مكان شعورك بالألم ومدى شدته) ، وأي معلومات قد تدل على سبب بدء الصداع .

هناك بعض العوامل المهمة التي يجب الانتباه إليها في كل مرة تعاني فيها من الصداع: ما مقدار النوم الذي حصلت عليه في الليلة السابقة؟ الطقس؟ ما هي كمية الطعام والماء التي تناولتها في ذلك اليوم؟

الاعتناء بنفسك

إن إعطاء الأولوية لنفسك بشكل عام هو جزء كبير من الوقاية من الصداع والصداع النصفي.

إذا كنت تعلم أن لديك دماغًا معرضًا للصداع النصفي ، ففي أي وقت يزداد فيه التوتر، يزداد فرص اصابتك بالصداع.

يمكن أن يبدو هذا مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم (بشكل عام من سبع إلى تسع ساعات لمعظم البالغين)، وتناول الطعام بشكل جيد ومنتظم (الحرص على عدم تخطي الوجبات)، والبقاء رطبًا ، وخلق روتينًا للتمارين الرياضية تستمتع به ، والقيام بأسلوب لتخفيف التوتر كل يوم .

اسأل طبيبك عن خطة العلاج

في بعض الأحيان ، لا تكون التغييرات في نمط الحياة كافية لمنع ألم الرأس ، لذا تحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج المتاحة لك.

يمكن تقسيم أدوية الصداع النصفي إلى فئتين رئيسيتين: الأدوية الوقائية ، والتي تساعد في حمايتك من الإصابة بنوبة الصداع النصفي في المقام الأول ، والأدوية التي تساعد على إنهاء نوبة الصداع النصفي في وقت أقرب إذا حصلت على واحدة. .

المكملات الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين B2 (الريبوفلافين) والإنزيم المساعد Q10 أثبتت جميعها في الدراسات أنها مفيدة في الوقاية من الصداع النصفى.

فيما يتعلق بتخفيف الأعراض البيئية الخاصة بالشتاء: لمكافحة الهواء الجاف ، توصي مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية بزيادة كمية المياه التي تشربها.

يمكنك أيضًا محاولة إضافة مرطب إلى مساحة المعيشة الخاصة بك لموازنة الجفاف المرتبط بالتدفئة ومهما كانت درجة الحرارة في منزلك ، تجنب التقلبات الكبيرة في درجة الحرارة أو البرودة التي تحافظ عليها.

حافظ على روتين ثابت

حافظ على روتينك المعتاد ثابتًا قدر الإمكان طوال فصل الشتاء. إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق خلال الأشهر الأكثر دفئًا ، فضع خطة لمواصلة ممارسة الرياضة مع برودة الطقس.