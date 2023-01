هل تعاني من الصداع النصفى؟ تناول فيتامين ب للسيطرة على الألم

كتبت فاطمة خليل

الصداع النصفي حالة صحية مؤلمة ومزعجة يمكن علاجها عن طريق تجنب مسبباتها وقد يكون نقص فيتامين ب أحد مسببات الصداع النصفي ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يلعب نظامك الغذائي دورًا كبيرًا في إثارة الصداع النصفي ونقص فيتامين ب هو أحد العوامل التي يجب الانتباه إليها.

يختلف الصداع النصفي عن الصداع العادى لأنه حالة عصبية يمكن أن تسبب صداعًا شديدًا مصحوبًا بالغثيان والحساسية للضوء والصوت.

حيانًا ما يسبق الصداع النصفي أعراض تحذيرية. تشمل العوامل المحفزة التغيرات الهرمونية ، وبعض الأطعمة والمشروبات ، والإجهاد وقلة ممارسة الرياضة. يمكن أن يتسبب الصداع النصفي في حدوث خفقان في منطقة معينة يمكن أن تختلف شدتها.

على الرغم من أن الصداع النصفي حالة قابلة للعلاج ، إلا أنه يمكن أن يستمر لسنوات عديدة. لذلك ، يصبح من الضروري التعرف على مسببات الصداع النصفي ومحاولة تجنبها قدر الإمكان.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Headache: The Journal of Head and Face Pain ، فإن تناول كميات كبيرة من الثيامين أو فيتامين ب كان مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض احتمالات الإصابة بالصداع النصفي ، خاصة عند الإناث.

كيف يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب إلى الإصابة بالصداع النصفي؟

فيتامين ب عامل مهم في استقلاب الطاقة في جسم الإنسان. إنه رابط مهم بين المواد الخام لإنتاج الطاقة مثل الكربوهيدرات والدهون والطاقة النهائية القابلة للاستخدام لوظائف الجسم.

أفاد الباحثون في الدراسة المذكورة أعلاه أن نوعين من فيتامين ب ، الثيامين (فيتامين ب 1) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) ، إذا لم يتم تناولهما بالكمية المناسبة يمكن أن يكونا محفزًا كبيرًا للصداع النصفي.

وتشير الدراسة إلى أن الثيامين يمكن أن يوفر مكملًا غذائيًا مفيدًا للأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي.

أفضل طريقة للتخلص من نقص فيتامين ب هي تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ب في نظامك الغذائي اليومي.

يجب على الشخص أن يشمل بشكل خاص الأطعمة الغنية بفيتامين B1 (البازلاء ، خبز القمح الكامل ، المكسرات ، إلخ) وفيتامين B2 (الحليب ، البيض ، الزبادي ، إلخ) لتجنب إثارة الصداع النصفي .

قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين ب:

* حليب

* بيض

* جبن

* بازلاء

* مكسرات

* كبدة

* عيش الغراب

* لحم

* سمك