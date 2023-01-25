ويأتي ذلك بعدما كسر سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ56 ألف ليرة للدولار الواحد في انهيار متتال على مدار الأيام الماضية بوتيرة هي الأسرع على مدار شهور.

ووصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1005000 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 47000 ليرة، كما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1030000 ليرة لبنانية بزيادة 48000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 48 ألف ليرة مسجلا 1055000 ليرة، وقفز سعر قارورة الغاز إلى 643000 ليرة بزيادة قدرها 30 ألف ليرة.

يأتي ذلك في وقت وصل فيه سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية 56700 ليرة لبنانية للدولار الواحد في زيادة تصل إلى 2000 ليرة عن متوسط سعر أمس، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع والخدمات والأدوية المستوردة وحليب الأطفال والتي يتم تسعيرها بشكل دوري وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية.

وظل سعر دولار منصة صيرفة الرسمية ثابتا عند حد 38 ألف ليرة لبنانية، وهو السعر الذي يتم على أساسه تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت والأدوية السرطانية، بينما ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند 1507 ليرات للدولار الواحد في البنوك، و15 ألف ليرة في احتساب الدولار الجمركي.

ويربط مراقبون بين الارتفاع المستمر في سعر الصرف مع الخلافات التي امتدت من ساحة السياسية على صعيد انعقاد مجلس الوزراء وانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى ساحة القضاء بعد التطورات المتلاحقة، سواء في التحقيقات التي أجراها وفد من القضاء الأوروبي في عمليات تبييض أموال وفساد مالي مشتبه بها حاكم مصرف لبنان أو في ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.