كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل لتحسين لقاحات الحمى القلاعية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس ورشة عمل لعرض "نتائج مشروع التوصيف الجينى والانتجينى لفيروسات الحمى القلاعية فى مصر لتحسين اللقاحات المحلية".

تأتي الورشة وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، بأن يتناول البحث العلمي وضع الحلول لقضايا المجتمع، وفي إطار حرصه على أن يقوم البحث العلمي بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة بفاعلية في حل قضايا وتحديات الدولة المصرية في مسيرتها نحو البناء.

وأقيمت الورشة بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبإشراف تنفيذى الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا حلمى وكيل الدراسات العليا و البحوث، والدكتور محمد مصطفى السويسي رئيس قسم طب الحيوان، وقام بتقديم الورشة الدكتور محمد سالم سلطان الباحث الأساسي على المشروع.

وحضرها الدكتور صلاح الدين مصيلحي أستاذ الباثولوجيا ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية والدكتورة نشوى محمود إسماعيل رئيس معمل الإسماعيلية الفرعي، والدكتور حامد الأقنص نقيب البيطريين و وكيل وزارة الطب البيطرى بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب محمود نقيب البيطريين ببورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمعهد بحوث الصحة الحيوانية و مديرية الطب البيطرى و الأطباء البيطريين.

و شهدت الورشة نقاشات علمية و تبادل الخبرات و المعلومات، وخرجت بعدد من التوصيات.