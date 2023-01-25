ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن قوات خفر السواحل قولها إنه في الوقت الحالي، تبحث قوارب الدورية والطائرات عن أفراد الطاقم التسعة المتبقين في السفينة المسجلة في هونج كونج على أمل أن يكونوا على قوارب النجاة، لكن الرياح القوية والأمواج العاتية تعرقل جهودهم.

وكانت السفينة جينتيان Jintian وطاقمها البالغ 22 بحارا - يتألف من 14 صينياً و8 مواطنين من ميانمار - في طريقهم إلى إنتشون بكوريا الجنوبية، وعلى متنها أخشاب وبضائع أخرى.

وتم إنقاذ خمسة من أفراد الطاقم الصينيين بواسطة سفينة خاصة كانت تبحر في مكان قريب، بينما أنقذت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية وخفر السواحل الكوري الجنوبي التي انضمت إلى جهود الإنقاذ ثمانية آخرين خاصة أن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية لليابان.

وكان طاقم السفينة قد اتصل في وقت سابق بخفر السواحل عبر هاتف يعمل بالقمر الصناعي قائلاً إن سفينتهم "مائلة و القارب يغرق".