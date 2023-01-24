ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء عن هؤلاء المسئولين قولهم ان السفينة أبلغت قارب دورية اليوم بأنها عالقة بالقرب من جزيرة "أيشيجاكي"، مشيرين إلى أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية في ظروف قاسية بسبب هبوب رياح شديدة وارتفاع الأمواج.

وأضاف المسئولون أنه يتم نقل طاقم السفينة البالغ عددهم 19 صينيا بواسطة مروحية، مشيرين إلى أن حرس السواحل يسرع في عمليات الإنقاذ حيث من المحتمل أن تغرق السفينة.