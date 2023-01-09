تحرير 23 محضرًا ورفع 213 حالة إشغال فى حملة مكبرة بوسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة على المحلات التجارية، بمشاركة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة اليوم الاثنين، للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، والتفتيش علي المنشآت والصيدليات بنطاق الحي.

وأشار حى وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس الحي، إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق بحي وسط، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية "صحة - هيئة الرقابة على الأدوية، قوى عاملة وتموين وطب بيطري وصرف صحي، والإدارات المعنية بالحي، ونتج عنها تحرير عدد 23 محضر متنوع و12 انذار، تحصيل 26 الف جنبه غرامات فورية، رفع 120 حالة اشغال 93 حاجز والتحفظ علي8 شيش، وإعدام كمية من الخبر.

وأسفرت عن ضبط وتحريرالمخالفات الاتية، تحرير 6 محاضر جنح صحية، وإعدام 5 كجم خبز تالف ظاهريا، وتحصيل مبلغ 26 ألف جنيه غرامات فورية بمعرفة إيرادات حي وسط، وتحرير 6 محاضر أمن صناعي، لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق واخطار الكهرباء+ انذار، وضبط 120 حالة إشغال متنوع و93 حاجز و8 شبش بمعرفة إدارة اشغال الطريق.

كما تم تحرير 7 انذارات لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي، وتحرير عدد 3 محاضر وانذارين من إدارة شؤون البيئة بحي وسط لمخالفة قانون البيئة، وتحرير 3 محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير 5 محاضر لعدم وجود حاويات بمعرفة ادارة الرصد البيئي، وتحصيل مبلغ 1442 جنيه مديونيات متأخرة بمعرفة شركة الصرف الصحي وتحرير 3 انذارات لسداد مديونيات اخري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



حملة مكبرة على المحلات التجارية (2)



حملة مكبرة على المحلات التجارية (3)



حملة مكبرة على المحلات التجارية (4)



حملة مكبرة على المحلات التجارية (1)





