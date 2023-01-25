ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.4% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 16666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2888 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 20001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 6888 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 4490 نقطة.