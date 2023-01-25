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ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.4% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:20 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.4% بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس  على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 16666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2888 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 20001 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 6888 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 4490 نقطة.

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