صحيفة كويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي كضيف شرف لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية

الكويت (أ ش أ)

أبرزت صحيفة الجريدة الكويتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند ليكون ضيف شرف احتفالات يوم الجمهورية الهندية ولعقد حزمة من المباحثات المتعلقة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسى يزور الهند سعيًا لحشد الاستثمارات" مشيرة إلى أن بيانا صادرا عن الرئاسة أكد أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار الهندى فى مصر.

وتحت عنوان " • مصر وروسيا تتجهان لتبادل تجارى يستبعد الدولار" قالت الصحيفة تتجه مصر وروسيا إلى إقرار آليات جديدة للتبادل التجارى تسمح باستخدام العملات الوطنية فى المعاملات التجارية المشتركة بعيدا عن هيمنة الدولار، فى خطوة تعزز المساعى المصرية لتخفيف الضغط عن الدولار الشحيح فى السوق المصرى، ويسمح لها بتوفير بند رئيس من الواردات، إذ تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح الروسى، الذى يشكل نحو 50% من وارداتها من القمح كما يعول الجانب الروسى على مثل هذه الخطوات فى ظل العقوبات الغربية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة تحت عنوان " «الأهلى المصري»: 260 مليار جنيه رصيد شهادات الـ25% و22.5%" إلى أن البنك الأهلى كشف أن رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات عائد 25%، و22.5%، بلغ نحو 260 مليار جنيه منذ طرحها بداية الشهر الجارى، معلنا أنه سيتم التوقف عن طرحها بنهاية هذا الشهر.