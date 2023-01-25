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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى فى البنوك

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:32 م
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى فى البنوك الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 29.74 للشراء، 29.84 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

29.82 جنيه للشراء.
 
29.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29.74 جنيه للشراء.
 
29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.74 جنيه للشراء.
 
29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.84 جنيه للشراء.
 
29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

29.84 جنيه للشراء.
 
29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.90 جنيه للشراء.
 
29.94 جنيه للبيع.

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