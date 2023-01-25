رجال المرور يوزعون الورود على سائقى السيارات احتفالا بعيد الشرطة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

وزعت الإدارة العامة للمرور، الورد والشيكولاتة علي قائدي السيارات علي الطرق والمحاور التابعة للادارة احتفالا بعيد الشرطة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية خلال عيد الشرطة 71 بالمشاركة المجتمعية.

وفى السطور التالية، نرصد بطولة الشرطة المصرية فى مواجهة الاحتال الأجنبى، عقب انتهاء معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى سطر فيها رجال الشرطة المصرية مواقف مشرفة، قبل 71 سنة من الآن، في مواجهة الإحتلال الأجنبي، واستبسلوا في الدفاع عن الأرض والعرض، خرج جموع الشعب المصري فى الإسماعيلية لإستقبال الأبطال بمحطة السكة الحديد، وسط هتاف لا يتوقف لهم، بسبب شجاعتهم وصمودهم في وجه العدو.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.