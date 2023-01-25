رئيـس جامعـة المنوفـيـة فـي زيـارة مفاجئـة لطـوارئ المستشفيـات الجامعـيـة

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية زيارة ليلية مفاجئة في إطار المتابعات المستمرة لتفقد سير وانتظام العمل في يوم طوارئ المستشفيات الجامعية، وذلك للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين وأفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات .

و خلال جولته تفقد رئيس الجامعة قسم الإستقبال بمستشفي الطوارئ وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة وكافة الأقسام داخل الإستقبال، كما تفقد أيضاً وحدة الرعاية المركزة بمستشفي الطوارئ. وخلال جولته ناقش سيادته مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبي للحالات المتواجدة بوحدة الطوارئ و القرارات الطبية والوضع الطبي لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

و أشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعات المستمرة و الإطمئنان على سير العمل و إستعدادت المستشفيات الجامعية لإستقبال الطوارئ والتعامل معها، وأنها لن تكون الأخيرة.

وأكد القاصد علي الدعم الكامل من إدارة الجامعة للمستشفيات الجامعية للقيام بدورها المجتمعي الحيوى و المحورى داخل المحافظة لخدمة المرضى في إطار التعاون و التكامل مع محافظة المنوفية ومستشفياتها المركزية و التعليمية بهدف الإرتقاء بتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن المصري تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و توجه القاصد بالشكر لإدارة المستشفيات الجامعية و الأطقم الطبية و العاملين بها، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد في العمل واضعين نصب أعينهم تقديم خدمة صحية وفقاً لمعايير الجودة في الرعاية الصحية تحقق لمستشفيات جامعة المنوفية دورها الرائد و المتميز في الخدمات التى تقدم بها داحل المحافظة حيث أنها تمتلك نخبة متميزة تتمتع بالخبرة و الكفاءة سواء من الأطقم الطبية أو العاملين.



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