رئيس جامعة الزقازيق يهنئ مدير أمن الشرقية بذكرى عيد الشرطة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم الأربعاء، بزيارة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، لتقديم التهنئة له وإلى قيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية بمناسبة عيد الشرطة الـ71، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد من القيادات الأمنية، ورجال الدين بالمحافظة.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار، ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية لتعزيز روح الانتماء والولاء لوطننا الغالي مصر، ثم وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، ثم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ثم توجه رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ الشرقية برفقة مدير الأمن لافتتاح أعمال التجديدات والإنشاءات الحديثة بالنادى، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ71.

وخلال كلمته بقاعة كبار الزوار بنادى الشرقية، أعرب اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، موجها شكره لرئيس الجامعة والوفد المرافق له على هذه التهنئة الرقيقة، مشيرا إلى أن ذكرى عيد الشرطة منذ عام 1952 تعد عيداً للشعب المصرى كله وتعبيرا عن الإرادة والتضحية من أجل رفعة وتقدم وطننا العزيز، متمنيا لمصرنا الغالية التقدم والرقى والازدهار.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن فخره واعتزازه بالاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة، مقدماً خالص التهاني القلبية لجميع قيادات الشرطة المصرية، ومنتسبي وزارة الداخلية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي تعد تاجاً على رؤوس كافة أطياف المجتمع المصري، مثمناً ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، مضحين بأرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية للجبهة الداخلية بكل تفان وإخلاص، مؤكدا أن تلك الذكري تمثل يوماََ مميزاً في تاريخ الشعب المصري.

وفى ختام الاحتفال، تم تبادل الدروع بين رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية ، تقديراً لعطاء سيادته في حفظ الأمن بالمحافظة، وتعبيرا عن أهمية دور الجامعة فى العملية التعليمية وخدمة المجتمع بالمحافظة.