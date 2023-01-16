جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر بمركز الزقازيق

نظمت كلية الطب البيطرى اليوم قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022-2023 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقد شارك فى زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى - الدكتور هانى عطيه عبد الله.

حيث تم الكشف على 283 حالة حيوانات، 2032 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثروة الحيوانية.

يذكر أن تنظيم القافلة يأتى ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.