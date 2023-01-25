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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة اليوم

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:02 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، عقب افتتاحه معرض القاهرة الدولى للكتاب.
 
ويتابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، توافر السلع والاستعداد لشهر رمضان.
 

الحكومة

اجتماع الحكومة الاسبوعي

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء



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