الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، 25 يناير 2023 10:02 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، عقب افتتاحه معرض القاهرة الدولى للكتاب. ويتابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، توافر السلع والاستعداد لشهر رمضان. الحكومة اجتماع الحكومة الاسبوعي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية بالإسكندرية الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:36 م رئيس الوزراء: رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز الاستثمار فى البورصة الثلاثاء، 24 يناير 2023 05:56 م رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ الثلاثاء، 24 يناير 2023 05:20 م معلومات الوزراء يطلق أول نسخة افتراضية من إصداراته البحثية بتقنيات "ميتافيرس" الثلاثاء، 24 يناير 2023 04:19 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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