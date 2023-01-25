رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة اليوم

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، عقب افتتاحه معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ويتابع رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، توافر السلع والاستعداد لشهر رمضان.