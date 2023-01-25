اليوم السابع
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رئيس اتحاد عمال الجيزة: التشغيل والوعى حل فعال للأزمة السكانية

الأربعاء، 25 يناير 2023 03:31 م
رئيس اتحاد عمال الجيزة: التشغيل والوعى حل فعال للأزمة السكانية ندوة تثقيفية بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن بناء الشحصية القيادية النقابية بات أمرا استراتيجيا لإعداد "أجيال منتجة" مؤهلة للتعامل مع كافة القضايا المجتمعية وبخاصة مع "المتلازمة السكانية" وتداعياتها مما يتطلب رفع درجات االتثقيف من خلال للوعى التنموى للمساهمة فى خلق مجتمع عمالي قادر على امتصاص تحديات الأزمات الحالية ويعد الاستغلال الأفضل لمهارات العمال وأسرهم وتوجيهها من خلال تدريبهم على الوظائف التى تتفق وآليات أسواق العمل المعاصرة وهو سيناريو "لمشروع قومى" يهدف إلى دمج نماذج التدريب المستجابة المؤهلة فى العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر وتسويق الإنتاج المميز ذات الجودة الشاملة مؤكدا أن حلول للأزمات تبدأ فى التعامل معها على أرض الواقع ثم معالجة سلبياتها تأتى تباعا.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التى دارت تحت عنوان "القضية السكانية وكيفية التعامل معها"، ونظمتها لجنة التدريب والتثقيف بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة والتى تضم كل من فيفى زيادة ونعمات عبد الحفيظ ونحمده عبد العزيز وسامية أحمد.

 

الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينظم ندوة حول القضية السكانية
الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينظم ندوة حول القضية السكانية

 

الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينظم ندوة تثقيفية
الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينظم ندوة تثقيفية

 

ندوة تثقيفية بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة
ندوة تثقيفية بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة

اتحاد عمال الجيز

الازمة السكانية

مبادرة المواطن القدوة



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