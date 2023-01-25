"حياة كريمة" تشارك لأول مرة بجناح خاص فى معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ54

كتب محمد السيد

تحقيقًا لرؤية مصر 2030، في دور الشراكات المؤسسية والمجتمعية، تشارك مؤسسة "حياة كريمة" لأول مرة بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والمقرر إقامته في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيارة جناح مؤسسة حياة كريمة، خلال افتتاح فعاليات المعرض رسميًا اليوم، يرافقه في الجولة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتعتزم المؤسسة من خلال الجناح الخاص بها تنظيم عدة فعاليات طوال أيام المعرض، تتضمن التعريف بالمشروع القومي "حياة كريمة"، واستضافة مجموعة من الأطفال من قرى مبادرة" حياة كريمة" لتعريفهم بالدور الذي تقوم به حياة كريمة، وتشجيعهم وحثهم على أهمية القراءة، فضلًا عن عرض المنتجات والمشغولات اليدوية للسيدات من قرى حياة كريمة لمساعدتهن فى تسويق المنتجات والمساعدة فى تطوير المشروع وتطوير عملهن. كما تتضمن الفعاليات بعض الزيارات من سفراء حياة كريمة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة قد شاركت بندوة بقاعة ضيف الشرف بمعرض الكتاب العام الماضي في دورته ال53، بهدف تسليط الضوء على محور بناء الإنسان مع إبراز محور البنية التحتية في المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

يذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار : على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.