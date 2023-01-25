وذكرت وكالة الأنباء الرسمية لجيبوتي، أن البلاد وقعت صفقة بقيمة مليار دولار مع (هونج كونج) لبناء أول محطة فضاء في القرن الإفريقي.

كما وقعت جيبوتي اتفاقية مبدئية مع مجموعة (هونج كونج لتكنولوجيا الفضاء) لبناء منشأة لإطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ في المنطقة الشرقية من إفريقيا.

وفقًا لمجموعة هونج كونج لتكنولوجيا الفضاء، سيشمل المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي مليار دولار إنشاء محطة وطريق سريع في منطقة أوبوك الشمالية.

وترأس توقيع الاتفاق رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في السنوات الخمس المقبلة.

