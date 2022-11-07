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رئيس جيبوتى: أفريقيا تعد من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:14 م
رئيس جيبوتى: أفريقيا تعد من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية قمه المناخ
كتب أحمد عرفة

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قال إسماعيل عمر جيلي، رئيس جمهورية جيبوتي، إن إفريقيا لم تساهم في الإنبعاثات، موضحا أن إفريقيا تعد من أكثر القارات تضررا من التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس جمهورية جيبوتي، خلال كلمته بقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة، على مستوى التغير المناخي، وتلوث المياه والتربة.

وأوضح رئيس جمهورية جيبوتي، أن هناك مخاطر لحدوث الفيضانات في جيبوتي وأن التغيرات المناخية تهدد بقاء الإنسان، مشيرا إلى أن جيبوتي عملت على بناء السدود لحماية الشعب من مخاطر الفيضانات.

 

 


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