"ثقافة الإسكندرية" تناقش العلاقة بين الخط العربى والفن التشكيلى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، حيث عقد قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "الخط العربى والفن التشكيلي" قدمها الفنان القدير يسرى المملوك، تحدث خلالها الفنان التشكيلي محمد بركات، عن قصة الخط العربي بإيجاز، ومتى يكون الخط حرفة أو فن، وكذلك العلاقة بين الخط العربي والفن التشكيلي، وأهمية الحروفية العربية، وخصائصها وبعض مبدعيها، بالإضافة إلى تجربة يسري المملوك الفنية، كما قدم القصر لقاءا بعنوان "الإسكندرية شاهد التسامح والسلام" قدمه الفنان فتحي بركات، تحدثت خلالها د. فايزة صقر - أستاذ علم المصريات بكلية الآداب جامعة دمنهور، عن المباني الأثرية والتراثية الدينية المرتبطة بالتاريخ المصري، والثقافات المختلفة عبر العصور وكيف حافظت مصر علي السلام والتسامح والهوية رغم التنوع والتعدد.
من ناحية أخرى أقامت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث محاضرة بعنوان "التعليم حياة" بالوحدة الصحية بوينجت بالتعاون مع بيت بولكلى، تحدث خلالها الشيخ إسلام محمد عن مراحل التعليم المختلفة والهدف منها، وأهميته في توسيع مدارك العقل وتنمية المهارات وكذلك دوره في حل المشكلات وتطور المجتمع، وفي مكتبة النزهة قدمت الباحثة زينب محمد طه محاضرة بعنوان " الإدمان وأثره السلبي على المجتمع " تحدثت خلالها عن مفهوم الإدمان وأنواعه وأضراره السلبية على الصحة الجسدية والعقلية،كما تناولت أثر الإدمان على المجتمع ودور الأسرة في إحتواء الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة.
أقامت مكتبة الشلالات ورشة حكي، قامت خلالها حنان علي بمناقشة الكتاب الأدبي "كتابي جميل" والذي يتناول مفهوم الأدب قديما، ودوره في حياة الفرد وبناء شخصيته وكيف حثت الأديان على الالتزام بالأخلاق وعدم رد الإساءة.
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