"ثقافة الإسكندرية" تناقش العلاقة بين الخط العربى والفن التشكيلى

من ناحية أخرى أقامت ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث محاضرة بعنوان "التعليم حياة" بالوحدة الصحية بوينجت بالتعاون مع بيت بولكلى، تحدث خلالها الشيخ إسلام محمد عن مراحل التعليم المختلفة والهدف منها، وأهميته في توسيع مدارك العقل وتنمية المهارات وكذلك دوره في حل المشكلات وتطور المجتمع، وفي مكتبة النزهة قدمت الباحثة زينب محمد طه محاضرة بعنوان " الإدمان وأثره السلبي على المجتمع " تحدثت خلالها عن مفهوم الإدمان وأنواعه وأضراره السلبية على الصحة الجسدية والعقلية،كما تناولت أثر الإدمان على المجتمع ودور الأسرة في إحتواء الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة.

أقامت مكتبة الشلالات ورشة حكي، قامت خلالها حنان علي بمناقشة الكتاب الأدبي "كتابي جميل" والذي يتناول مفهوم الأدب قديما، ودوره في حياة الفرد وبناء شخصيته وكيف حثت الأديان على الالتزام بالأخلاق وعدم رد الإساءة.