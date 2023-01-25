"تموين الإسكندرية" تضبط 2 طن سكر وسلعا غذائية مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على أسواق الإسكندرية، خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017.

وقامت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب والجمرك، وريهام عبد القادر رئيس الرقابة بإدارة تموين العجمى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات الجملة لحيازته سكر مجهول المصدر، وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة داخل مخزن تابع للمحل و تم التحفظ على عدد 100 بالتة سكر حر باجمالى وزن 2 طن سكر.

وتم ضبط أحد المحلات لحيازته سلع غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 10كراتين زيت بكل كرتونة 12 زجاجة باجمالى 120 زجاجة زنة 700 مل للزجاجة، و7 بالتة أرز بإجمالى 140 كيس أرز زنة 1 كجم، و5 بالتة سكر بإجمالى 100 كيس سكر زنة 1 كجم.

وتم ضبط أحد المحلات لحيازته سلع غذائية بدون مستندات دالة على الحيازة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 بالتة سكر بإجمالى 200 كجم سكر، و6 بالتة أرز بإجمالى 120 كجم أرز، و5 كرتونة زيت إجمالي 100 زجاجة زنة 900 مل للزجاجة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.