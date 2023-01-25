اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية فى المقطم 15 يوما

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:23 ص
تجديد حبس عاطلين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية فى المقطم 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة الدرجات النارية بمنطقة المقطم. 
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) باكتشافه سرقة دراجته النارية عقب ركنها بأحد الشوارع بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حيث قاما بتحميلها بصندوق سيارة ربع نقل ملك أحدهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التحميل على السيارة"، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستولى عليها، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وأقرا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، باستخدام سيارة أخرى ملك المتهم الآخر، حيث تم ضبط المسروقات والسيارة الآخرى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهما بالسرقة.

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