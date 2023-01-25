وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء ـ أحث الكونجرس مجددا على التحرك بسرعة وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية، إلى مكتبي، واتخاذ إجراءات للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة.

وأضاف: أنا وجيل نصلي من أجل القتلى والجرحى في حادث إطلاق النار المأساوي الأخير في هاف مون باي شمالي كاليفورنيا، للمرة الثانية في الأيام الأخيرة، تحزن مجتمعات كاليفورنيا على فقدان أحبائهم في عمل لا معنى له من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وأفاد بأنه وجه الإدارة الأمريكية بعد إحاطة من فريق الأمن الداخلي، بضمان حصول السلطات المحلية ومجتمع هاف مون باي على الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية في أعقاب هذا الهجوم الشنيع.