المشدد 5 سنوات لمعاون بريد وعزله لاختلاسه مليون جنيه من العملاء بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتبر المحكمة حسنى محمد عبد الحليم، بمعاقبة المتهم " م.ر.ق" بالسجن المشدد 5 سنوات والزمته برد مبلغ مليون ثمانية وستون ألف وخمسمائه جنيه وتغريمه مبلغ مساوئ للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته والزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك فى اتهام بالاختلاس.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9044 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى والمقيدة أموال عامة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته موظف عام، باختلاس أموال المودعين بهيئة البريد محل عمله.

كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة، بأن المتهم " م.ر.ق" معاون بريد، بصفته موظف عام ومن الصيارفة معاون بريد والمختص بعمل الشباك الموحد والذى يقوم بتنفيذ كافة العمليات المطلوبه من عملاء البريد سواء سحب أو ايداع اختلس من حسابات عملاء التوفير كل من " س.ال.م " مبلغ وقدرة مليون وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة جنيه، وكذلك من حساب المدعو " م.ص.ع" مبلغ مالى قدرة 5 ألف جنيه ومن المدعوه " ف.خ.د" 15 ألف جنيه، وكان ذلك من خلال الدخول على النظام الآلى لجهة عمله بواسطه استخدام كلمه المرور خاصته وآخرين، بعد قيامه بإجراء عمليات السحب دون علم العملاء، مما مكنه من اختلاس تلك المبالغ المسلمه له بسبب وظيفته، وكذلك قام المتهم بالتزوير إيصالات وطلبات السحب بعدد 89 إيصالا على خلاف الحقيقة وزور توقيعات نسبها إلى المودعين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.