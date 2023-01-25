الكشف على 1925 مواطنا بمختلف التخصصات بحاجر الضبعية فى القرنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية حاجر الضبعية التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة على 1925 حالة فى مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجانًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة إحتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشددًا على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق على مدار الأيام الماضية شهدت محافظة الأقصر، حملة قومية صحية جديدة لدعم كبار السن بالقرى والنجوع، حيث رصد "تليفزيون اليوم السابع"، فعاليات حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لدعم صحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك.. انزل واطمن"، والتى بدأت منذ أيام بمحافظة الأقصر فى أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى إقليم جنوب الصعيد.

وفعاليات الحملة أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركة استرازينيكا العالمية، تم إطلاقها مع بداية عام 2023 وتستمر فعالياتها حتى نهاية يناير الجارى، بهدف التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال، كما تُعد حملة صحتك ثروتك أول حملة لدعم صحة الرجل فى مصر، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال فى المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عامًا، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA فى الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أى إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبيًا.



الكشف على 1925 حالة فى مختلف التخصصات بحاجر الضبعية



صحة الأقصر تكشف على 1925 حالة بقافلة حاجر الضبعية



صرف العلاج للأهالى خلال فعاليات القافلة الطبية



فحص 1925 حالة فى مختلف التخصصات بحاجر الضبعية



فعاليات قافلة طبية بحاجر الضبعية بالأقصر



