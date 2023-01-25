الفوائد الصحية للفجل.. أهمها مفيد للكبد ومضاد للأكسدة

كتبت رانيا عامر

هناك بعض الأغذية يجب عليك وضعها ضمن نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة طوال الوقت، من بينها الفجل، والخس، والبصل، والتوم، بهدف حماية الجهاز الهضمي لديك من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والكلى والسرطان وغيرها، وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

يتميز خضار الفجل بأنه من الخضراوات المرة وينتمي إلى عائلة النباتات مثل الكرنب والبروكلي، وعلي الرغم من ذلك ليس الفجل هو الطعام المفضل لدى الكثير، إلا أنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، منها صحة القلب.

الفوائد الصحية للفجل

1.مصدر لمضادات الأكسدة

يعتبر الفجل مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل الكاتشين والبيروجالول وحمض الفانيليك والمركبات الفينولية الأخرى. تحتوي هذه الخضراوات الجذرية أيضًا على كمية جيدة من فيتامين سي، الذي يعمل كمضاد للأكسدة لحماية خلاياك من التلف.

2.تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

يحتوي الفجل على مركبات كيميائية مثل الجلوكوزينولات والأيزوثيوسيانات التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. كما أن تناول الفجل يعزز إنتاج الجسم الطبيعي للأديبونكتين. يمكن أن تساعد المستويات الأعلى من هذا الهرمون في الحماية من مقاومة الأنسولين. يحتوي الفجل أيضًا على الإنزيم المساعد Q10 ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على منع تكوين مرض السكري.

3.مفيد للكبد

يحتوي الفجل على إندول -3-كاربينول و 4-ميثيلثيو -3-بوتينيل-إيزوثيوسيانات ، مما يساعد الكبد على إزالة السموم والشفاء من التلف. تساعد هذه المركبات نفسها أيضًا الكلى على التخلص من السموم.

4. تحسين القلب والأوعية الدموية

الفجل غني بمضادات الأكسدة والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. تساعد هذه العناصر الغذائية معًا في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يعتبر الفجل أيضًا مصدرًا جيدًا للنترات الطبيعية التي تعمل على تحسين تدفق الدم.

5. آلية مكافحة السرطان المحتملة

يمكن أن تظهر المواد الكيميائية النشطة بيولوجيًا الموجودة في الفجل إنزيمات إزالة السموم ، وتوقف دورة الخلية ، وتحفيز موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا) كآليات محتملة مضادة للسرطان.

6.توفير مجموعة من العناصر الغذائية

يحتوي كوب من شرائح الفجل على كمية كافية من فيتامينات ب ، والبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والحديد ، والمغنيسيوم ، بالإضافة إلى ما يقرب من 30٪ من المدخول الموصى به لفيتامين سي المعزز للمناعة.