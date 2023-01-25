اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 12:58 م
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العثور على جثة مجهولة الهوية فى مركز أبوتشت بقنا

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:00 م
العثور على جثة مجهولة الهوية فى مركز أبوتشت بقنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة مجهولة الهوية بها طلق ناري، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية بها إصابة طلق ناري بمركز أبوتشت، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة وإيداع الجثة إلي مشرحة المستشفى في انتظار تقرير الطب الشرعي.

وكان قد لقى طالب مصرعه، في حادث انقلاب جرار زراعي بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالب في حادث انقلاب جرار زراعي، بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع اسلام محمود، 16 عاما، من نفس القرية.

تم تحرير محضر بالوقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

 


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