الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل احتفالاتها بعيد الشرطة

واصلت مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء احتفالاتها بعيد الشرطة بمختلف مراكز الشباب ، و

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الاحتفالات انطلقت بكافة مراكز الشباب والرياضة، واستهلت بنشاط اعضاء برلمان شباب مصر بزيارات ميدانية لمديرية الأمن وعدد من أقسام الشرطة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة المصرية بعيدهم القومي عرفانا وتقديرا للدور الذي قامت به الشرطة المصرية في إعادة الأمن والأمان لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وتقديم الهدايا التذكارية والورود .

وأضاف أنه فى هذا السياق نظمت إدارة رفح دوري خماسي كرة القدم علي مستوي مراكز الإدارة ، ضمن خطة النشاط الرياضي لهذا الشهر احتفالاً بعيد الشرطة المصرية .

وأشار إلى أنه التقت الفرق المشاركة وسط أجواء حماسية للفوز، بإشراف عام من مدير الإدارة تيسير محمد، وانتهت اللقاءات بفوز مركز شباب مدينة رفح علي مركز شباب الوفاق بنتيجة 1/0 وحصل على كأس البطولة .

وقال إنه يهدف النشاط إلى بث روح التعاون بين أعضاء الفريق واستثمار أوقات الفراغ في ممارسة الرياضة، وتوسيع القاعدة الرياضية وجعلها اسلوب حياة بما يعكس بالإيجاب علئ اللياقة الصحية والبدنية لهم، وأحياء دور مراكز الشباب في جذب المزيد من الأعضاء ممارسة كافة الانشطة الرياضية داخل المراكز.

وأضاف إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري و تهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وأشار إلى أنه يشهد مركز شباب مدينة العريش الدورات الكشفية للكشافة الجوية بالمركز، واشتملت تدريبات اليوم علي عمل نماذج كشفية بقيادة عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب وفاطمة جمال مسئول الكشافة بالمركز، ويتضمن برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهي الخلوي، إدارات الأزمات والكوارث.