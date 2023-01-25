وأضاف بيومي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "هذا الصباح" الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم، الأربعاء، أن هناك دبلوماسية نشطة بين البلدين يقودها الرئيس السيسي، مبينا أن المباحثات التي تتم على المستوى الرئاسي تدور حول كل ما يشغل العالم أو الإقليم والعلاقات الثنائية، كما أننا ننظر إلى الهند في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك مجال كبير للتعاون فيه .

وأوضح أن العالم يعاني من آثار جائحة كورونا السلبية،فضلا عن الحرب الدائرة حتى الآن بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تأثيرات اقتصادية سيئة للغاية على العالم، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر والهند بينهما علاقات طيبة، في إشارة إلى أن مصر أهدت مصر الهند منتجات طبية أثناء جائحة كورونا.

وتابع أنه ما من دبلوماسي عمل في مصر إلا ويعشق هذا البلد، وينقل صورة جيدة للغاية عن الدبلوماسية المصرية رغم أنها غير مكلفة، كما أن الهند تنفذ سياسة عدم الانحياز لأحد بما يحقق الصالح لكل الدول بما فيها مصر والهند.

