الرقابة الإدارية تنشر زيارة رئيس الوزراء لجناحها فى معرض القاهرة للكتاب

كتب محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان نصه "خلال افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدورة الرابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض واستمع إلى شرح عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره و الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بالاطلاع علي استطلاع الرأي الخاص بقياس إدراك المواطنين لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد ،وقام بتدوين كلمة بسجل زيارات الهيئة أكد فيها أن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض تأكيداَ علي أهمية التوعية بمخاطر الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع متطلعاً لبذل المزيد من الجهد في مجال منع ومكافحة الفساد لرفعة بلدناً الغالي مصر".