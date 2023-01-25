الرئيس السيسى من القصر الرئاسى الهندى: نتطلع لتحقيق أهداف مُشتركة فى مُختلف المجالات

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة أمام الصحفيين اليوم بالقصر الرئاسي الهندى، حيث قال: "اسمحوا لي أن أتوجّه لدولة الهند الصديقة – حكومةً وشعبًا – بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمُناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية".

وأضاف: أتوجه بخالص الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتي للمُشاركة كضيف الشرف في الاحتفال بيوم الجمهورية هذا العام الذي تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو الأمر الذي يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة".

وأوضح الرئيس السيسى أن زيارته الحالية إلى الهند تأتي في وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة في كافة أوجه التعاون، وتُمثل فرصة مُهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سُبُل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على كافة الأصعدة، وكذا تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومي.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر والهند لتحقيق أهداف مُشتركة في مُختلف المجالات استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.

واستقبلت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بساحة القصر الرئاسي الهندى.